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My Sweet Lie
SERIE TV15 settembre 2026

My Sweet Lie, la puntata del 15 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie è disponibile da martedì 15 settembre in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata integrale di martedì 15 settembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity

My Sweet Lie, la trama del 15 settembre

Furkan Palalı (Nejat) in una scena di My Sweet Lie
Furkan Palalı (Nejat) in una scena di My Sweet Lie

Hande si reca a casa di Dogan fingendo di voler fare visita a Sevket, ma in realtà è alla ricerca della verità.

Il suo piano in realtà è avere la conferma che Aylin sia Suna, la figlia di Dogan.

Da lunedì 24 agosto, gli episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

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