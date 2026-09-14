La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) verrà pubblicata mercoledì 16 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Hande ha scoperto la vera identità di Suna ed è pronta a minacciarla.
Vuole rivelare tutto a suo padre ma Suna decide di andarsene.
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