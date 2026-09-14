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My Sweet Lie
SERIE TV15 settembre 2026

My Sweet Lie, le anticipazioni del 16 settembre

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie che verrà pubblicata mercoledì 16 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) verrà pubblicata mercoledì 16 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

My Sweet Lie, le anticipazioni del 16 settembre

Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie
Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie

Hande ha scoperto la vera identità di Suna ed è pronta a minacciarla.

Vuole rivelare tutto a suo padre ma Suna decide di andarsene.

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