Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

My Sweet Lie

SERIE TV14 settembre 2026

My Sweet Lie, la puntata del 14 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie è disponibile da lunedì 14 settembre in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La puntata integrale di lunedì 14 settembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity

My Sweet Lie, la trama del 14 settembre

Una scena di My Sweet Lie
Una scena di My Sweet Lie

Sevket riceve la visita di Enise e tra i due sembra nascere un'intesa importante.

Sune e Saniye si accorgono della loro sintonia e decidono di favorire l'avvicinamento.

Da lunedì 24 agosto, gli episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Guarda anche

Leggi anche