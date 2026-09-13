La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) verrà pubblicata martedì 15 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Hande si presenta a casa di Dogan con la scusa di far visita a Sevket.
Qui ha la conferma che Aylin sia in realtà Suna, sua figlia.
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