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My Sweet Lie

SERIE TV14 settembre 2026

My Sweet Lie, le anticipazioni del 15 settembre

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie che verrà pubblicata martedì 15 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) verrà pubblicata martedì 15 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

My Sweet Lie, le anticipazioni del 15 settembre

Asli Inandik (Saniye) in una scena di My Sweet Lie
Asli Inandik (Saniye) in una scena di My Sweet Lie

Hande si presenta a casa di Dogan con la scusa di far visita a Sevket.

Qui ha la conferma che Aylin sia in realtà Suna, sua figlia.

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