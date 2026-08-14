Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

My Sweet Lie

SERIE TV14 agosto 2026

My Sweet Lie, la puntata del 14 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie andata in onda venerdì 14 agosto su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è andata in onda venerdì 14 agosto alle 14:45 su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo, i personaggi di My Sweet Lie e altri contenuti esclusivi.

My Sweet Lie, la trama del 14 agosto

Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie
Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie

La piccola Kayra è arrabbiata col papà; Nejat capisce che ha imbrattato la macchina di Hande perché temeva che il padre volesse divorziare dalla mamma e sposarsi con lei. Cerca quindi di chiedere scusa a Suna, ma la ragazza non risponde al telefono.

Suna, dal canto suo, è decisa a restituire tutti i soldi a Nejat; si reca quindi da Tahsin, lo minaccia e si fa restituire le 52.500 lire che l'uomo aveva impropriamente incassato. Li porta quindi a Nejat che, essendo venuto a conoscenza della situazione familiare di Suna, li rifiuta. Suna chiede di poter salutare Kayra e Nejat accetta.

Intanto, Saniye ha portato dei Muhallebi a Hayri; Sevket, insospettito, la segue e arriva a casa di Nejat dove trova Suna. Arrabbiato per la bugia, Sevket proibisce alla figlia di lavorare per l'uomo. Invano, Suna cerca di spiegare al padre la situazione. Nejat si presenta a casa di Suna e parla con Sevket, ma l'uomo, per quanto comprensivo, è irremovibile.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche

Video