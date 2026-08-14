My Sweet Lie, la puntata del 14 agosto in streaming

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La piccola Kayra è arrabbiata col papà; Nejat capisce che ha imbrattato la macchina di Hande perché temeva che il padre volesse divorziare dalla mamma e sposarsi con lei. Cerca quindi di chiedere scusa a Suna, ma la ragazza non risponde al telefono.

Suna, dal canto suo, è decisa a restituire tutti i soldi a Nejat; si reca quindi da Tahsin, lo minaccia e si fa restituire le 52.500 lire che l'uomo aveva impropriamente incassato. Li porta quindi a Nejat che, essendo venuto a conoscenza della situazione familiare di Suna, li rifiuta. Suna chiede di poter salutare Kayra e Nejat accetta.

Intanto, Saniye ha portato dei Muhallebi a Hayri; Sevket, insospettito, la segue e arriva a casa di Nejat dove trova Suna. Arrabbiato per la bugia, Sevket proibisce alla figlia di lavorare per l'uomo. Invano, Suna cerca di spiegare al padre la situazione. Nejat si presenta a casa di Suna e parla con Sevket, ma l'uomo, per quanto comprensivo, è irremovibile.

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