My Sweet Lie, la puntata del 13 agosto in streaming

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Suna arriva di soppiatto da Nejat e ripulisce l'auto di Hande, imbrattata da Kayra. Hayri scopre tutto, ma la aiuta e mantiene il segreto. A cena da Nejat, Serkan e Hande si autoinvitano alla presentazione sull'Africa dell'indomani: Suna confessa a Nejat di non sentirsi pronta e i due passano la notte a studiare, riavvicinandosi.

L'indomani, dopo qualche intoppo iniziale, la presentazione si rivela un successo. Al termine, Hande apre il bagagliaio e vi trova i vestiti imbrattati: Suna e Kayra tacciono. Il resto della giornata viene dedicato alla bambina: la finta famiglia si rinsalda con una partita di bowling. Ma più tardi, Nejat scopre la marachella di Kayra, coperta da Suna e Hayri.

Dopo aver ricevuto un severo rimprovero, Suna se ne va in lacrime promettendo di non tornare più. Parallelamente, il padre Sevket incontra l'agente immobiliare del locale che Suna vuole acquistare. Scontroso, le chiede che le proprietarie si mantengano alla larga dalla figlia.

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