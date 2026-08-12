My Sweet Lie, la puntata del 12 agosto in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo, i personaggi di My Sweet Lie e altri contenuti esclusivi.

In azienda, dopo più tentativi, Suna dice a Nejat che vorrebbe ridargli le 200.000 lire del loro accordo ma che non le ha più, facendolo infuriare.

Serkan ha un importante convegno di lavoro al Grand Hotel di Levent con Nejat, Hande e un partner italiano, Roberto. Prima però, offre un passaggio a Suna. In auto, Roberto telefona a Serkan: si è perso e la sua interprete è sparita. Suna parla italiano e assiste Roberto. Serkan le propone di seguirlo in qualità di interprete. Al Grand Hotel, le attenzioni dell'italiano per Suna accendono in Nejat un'inaspettata gelosia.

Nejat invita Hande e Serkan a cena: Hande si presenta con largo anticipo per cucinare insieme a Nejat. Kayra, contraria all'idea di una loro relazione, invita Kerem Can e le imbrattano l'auto e i vestiti nel bagagliaio. Poi, telefona a Suna per confessarle la marachella.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google