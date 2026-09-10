My Sweet Lie, la puntata dell'11 settembre in streaming

La puntata integrale di venerdì 11 settembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Al suo risveglio a casa di Nejat, Suna si rende conto di non avere ricordi riguardo la serata.
Cerca di ricostruire quanto accaduto, ma un dubbio la tormenta: non riesce a capire se abbia davvero consegnato a Nejat la sua lettera d'amore.
Da lunedì 24 agosto, gli episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.
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