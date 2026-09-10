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My Sweet Lie

SERIE TV11 settembre 2026

My Sweet Lie, le anticipazioni del 14 settembre

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie che verrà pubblicata lunedì 14 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) verrà pubblicata lunedì 14 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

My Sweet Lie, le anticipazioni del 14 settembre

Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie
Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie

Sevket riceve la visita di Enise.

Suna e Saniye notano che tra i due vi è una grande complicità e li aiutano affinché il loro rapporto sbocci.

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