La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) verrà pubblicata lunedì 14 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sevket riceve la visita di Enise.
Suna e Saniye notano che tra i due vi è una grande complicità e li aiutano affinché il loro rapporto sbocci.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google