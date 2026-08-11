La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è andata in onda martedì 11 agosto alle 14:45 su Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo, i personaggi di My Sweet Lie e altri contenuti esclusivi.
Grazie all'astuzia di Kayra, Suna si ritrova invitata sulla barca di Nejat, che fa buon viso a cattivo gioco e le chiede di approfittarne per badare alla bambina.
Nel corso della giornata però, Kayra mangia dei dolci che le provocano una grave reazione allergica, ma Suna ha dimenticato di portare la borsa con le sue medicine. Fortunatamente Kayra riceve comunque le cure necessarie e si riprende, ma lo spavento finisce per allontanare Nejat da Suna.
Nel frattempo, Suna deve vedersela con suo padre, che ha cominciato a scoprire alcune delle sue bugie.
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