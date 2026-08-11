La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è andata in onda martedì 11 agosto alle 14:45 su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo, i personaggi di My Sweet Lie e altri contenuti esclusivi.

My Sweet Lie, la trama dell'11 agosto