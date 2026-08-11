Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

My Sweet Lie

SERIE TV11 agosto 2026

My Sweet Lie, la puntata dell'11 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie andata in onda martedì 11 agosto su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è andata in onda martedì 11 agosto alle 14:45 su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo, i personaggi di My Sweet Lie e altri contenuti esclusivi.

My Sweet Lie, la trama dell'11 agosto

Lavinya Unluer (Kayra) e Furkan Palali (Nejat) in una scena di My Sweet Lie
Lavinya Unluer (Kayra) e Furkan Palali (Nejat) in una scena di My Sweet Lie

Grazie all'astuzia di Kayra, Suna si ritrova invitata sulla barca di Nejat, che fa buon viso a cattivo gioco e le chiede di approfittarne per badare alla bambina.

Nel corso della giornata però, Kayra mangia dei dolci che le provocano una grave reazione allergica, ma Suna ha dimenticato di portare la borsa con le sue medicine. Fortunatamente Kayra riceve comunque le cure necessarie e si riprende, ma lo spavento finisce per allontanare Nejat da Suna.

Nel frattempo, Suna deve vedersela con suo padre, che ha cominciato a scoprire alcune delle sue bugie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche

Video