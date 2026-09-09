My Sweet Lie, la puntata del 10 settembre in streaming

La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity

La puntata integrale di giovedì 10 settembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım ) è disponibile su Mediaset Infinity .

Hande si è dichiarata a Nejat utilizzando le stesse parole contenute nella lettera d'amore che aveva scritto Suna.

La ragazza si infuria e non accetta scuse.

Da lunedì 24 agosto, gli episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google