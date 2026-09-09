La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) verrà pubblicata venerdì 11 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Suna si risveglia a casa di Nejat.
La ragazza ha dei ricordi confusi riguardo alla sera precedente non riesce a ricordare se abbia consegnato la sua lettera d'amore.
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