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My Sweet Lie

SERIE TV10 settembre 2026

My Sweet Lie, le anticipazioni dell'11 settembre

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie che verrà pubblicata venerdì 11 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) verrà pubblicata venerdì 11 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

My Sweet Lie, le anticipazioni dell'11 settembre

Lavinya Unluler (Kayra) in una scena di My Sweet Lie
Lavinya Unluler (Kayra) in una scena di My Sweet Lie

Suna si risveglia a casa di Nejat.

La ragazza ha dei ricordi confusi riguardo alla sera precedente non riesce a ricordare se abbia consegnato la sua lettera d'amore.

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