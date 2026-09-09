Di seguito, le anticipazioni della nuova puntata di Erica - Una detective per caso . Su Mediaset Infinity, potete scoprire anteprime, trame e curiosità sul cast.

La nuova puntata di Erica - Una detective per caso , la nuova serie che vede protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Scianna, andrà in onda mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

La vita di Erica è cambiata radicalmente. La scrittrice vive con Leonardo, di cui è profondamente innamorata. Erica, però, non riesce a riprendere a scrivere, nonostante Leo la supporti.

Anche Lucia, la sorella, è preoccupata, e chiede a Francesco di parlare con Erica, che non sembra volersi confidare. Una tragica fatalità riaccende il bisogno di giustizia di Erica, la donna si trova coinvolta in un nuovo caso da risolvere. La piccola Elisa, la migliore amica di sua nipote Giada, è in pericolo. Erica prova a indagare, mettendo a rischio sé stessa.

Dove vedere Erica - Una detective per caso in streaming gratis

Le nuove puntate di Erica - Una detective per caso saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google