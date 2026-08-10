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My Sweet Lie

SERIE TV10 agosto 2026

My Sweet Lie, la puntata del 10 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie andata in onda lunedì 10 agosto su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è andata in onda lunedì 10 agosto alle 14:45 su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo, i personaggi di My Sweet Lie e altri contenuti esclusivi.

My Sweet Lie, la trama del 10 agosto

Gonca Sariyildiz (Hande) in una scena di My Sweet Lie
Gonca Sariyildiz (Hande) in una scena di My Sweet Lie

Suna riceve da Nejat una lista su cui vi sono scritte tutte le cose che deve ricordarsi per prendersi cura di Kayra. Nejat si prepara a un evento in yacht per mettere a segno un progetto lavorativo.

Nel frattempo, Suna decide di sfuggire al controllo di Hayri e gli ruba l'auto con uno stratagemma per accompagnare Kayra al centro estivo. Durante il tragitto, però, la bambina le dice di voler passare del tempo con lei invece di andare al centro estivo e Suna la accontenta. Hande chiede a Canan di seguire Suna.

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