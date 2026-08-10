My Sweet Lie, la puntata del 10 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è andata in onda lunedì 10 agosto alle 14:45 su Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo, i personaggi di My Sweet Lie e altri contenuti esclusivi.
Suna riceve da Nejat una lista su cui vi sono scritte tutte le cose che deve ricordarsi per prendersi cura di Kayra. Nejat si prepara a un evento in yacht per mettere a segno un progetto lavorativo.
Nel frattempo, Suna decide di sfuggire al controllo di Hayri e gli ruba l'auto con uno stratagemma per accompagnare Kayra al centro estivo. Durante il tragitto, però, la bambina le dice di voler passare del tempo con lei invece di andare al centro estivo e Suna la accontenta. Hande chiede a Canan di seguire Suna.
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