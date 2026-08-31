My Sweet Lie, la puntata dell'1 settembre in streaming

La puntata integrale di martedì 1 settembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
All’evento di Berrin, Hande rivela a Suna che, prima del suo arrivo, tra lei e il socio di Nejat stava per nascere qualcosa.
Proprio per questo motivo le chiede di organizzare una serata a tre e di trovare poi una scusa per lasciarli soli.
Da lunedì 24 agosto, gli episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.
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