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My Sweet Lie

SERIE TV01 settembre 2026

My Sweet Lie, la puntata dell'1 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie è disponibile da martedì 1 settembre in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata integrale di martedì 1 settembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity

My Sweet Lie, la trama dell'1 settembre

Una scena di My Sweet Lie
Una scena di My Sweet Lie

All’evento di Berrin, Hande rivela a Suna che, prima del suo arrivo, tra lei e il socio di Nejat stava per nascere qualcosa.

Proprio per questo motivo le chiede di organizzare una serata a tre e di trovare poi una scusa per lasciarli soli.

Da lunedì 24 agosto, gli episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

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