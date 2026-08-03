La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di My Sweet Lie .

Nejat è stato abbandonato da sua moglie Ayline e si trova costretto a crescere la piccola Kayra raccontandole una "dolce bugia": le fa credere che la mamma si trovi in Africa ad aiutare altri bambini e che le scriva regolarmente.

Kayra riceve un'altra cartolina dalla mamma, in realtà scritta da Nejat e messa nella cassetta della posta. Fra pochi giorni è il compleanno della piccola e la mamma le ha promesso che sarebbe tornata per festeggiare con lei. Nejat, però, non ricorda di avere scritto questo dettaglio nella lettera e teme che la bimba possa rimanerci male nel scoprire la verità.

Nejat è il designer di una linea di occhiali che prende il nome dalla figlia. La sua socia è Hande, segretamente (ma non troppo) innamorata di lui.

My Sweet Lie va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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