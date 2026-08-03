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My Sweet Lie

SERIE TV03 agosto 2026

My Sweet Lie, la prima puntata del 3 agosto in streaming

La prima puntata della nuova serie turca My Sweet Lie andata in onda lunedì 3 agosto su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La prima puntata della nuova serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è andata in onda lunedì 3 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di My Sweet Lie.

My Sweet Lie, la trama della prima puntata

Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie
Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie

Nejat è stato abbandonato da sua moglie Ayline e si trova costretto a crescere la piccola Kayra raccontandole una "dolce bugia": le fa credere che la mamma si trovi in Africa ad aiutare altri bambini e che le scriva regolarmente.

Kayra riceve un'altra cartolina dalla mamma, in realtà scritta da Nejat e messa nella cassetta della posta. Fra pochi giorni è il compleanno della piccola e la mamma le ha promesso che sarebbe tornata per festeggiare con lei. Nejat, però, non ricorda di avere scritto questo dettaglio nella lettera e teme che la bimba possa rimanerci male nel scoprire la verità.

Nejat è il designer di una linea di occhiali che prende il nome dalla figlia. La sua socia è Hande, segretamente (ma non troppo) innamorata di lui.

My Sweet Lie va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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