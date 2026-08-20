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My Sweet Lie

SERIE TV20 agosto 2026

My Sweet Lie, le anticipazioni del 21 agosto

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie andrà in onda venerdì 21 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda venerdì 21 agosto dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

My Sweet Lie, le anticipazioni del 21 agosto

Asli Bekiroglu (Suna) e Furkan Palali (Nejat) in una scena di My Sweet Lie
Asli Bekiroglu (Suna) e Furkan Palali (Nejat) in una scena di My Sweet Lie

Nejat e Suna partecipano a una serata elegante per la premiazione del Miglior Imprenditore dell’Anno.

Il presidente della commissione, Kemal, è colpito da Nejat e confessa di essere il suo favorito.

Dal 24 agosto, My Sweet Lie prosegue in esclusiva su Mediaset Infinity.

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