La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda venerdì 21 agosto dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Nejat e Suna partecipano a una serata elegante per la premiazione del Miglior Imprenditore dell’Anno.
Il presidente della commissione, Kemal, è colpito da Nejat e confessa di essere il suo favorito.
Dal 24 agosto, My Sweet Lie prosegue in esclusiva su Mediaset Infinity.
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