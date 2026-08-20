La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda venerdì 21 agosto dalle 16:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sadakat è furibonda e recupera la figlia da Sahin, ma Cihan promette di aiutarli a stare insieme dopo il divorzio.
Gli Albora festeggiano la circoncisione di Deniz.
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