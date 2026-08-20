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Far Away

SERIE TV20 agosto 2026

Far away, le anticipazioni del 21 agosto

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda venerdì 21 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda venerdì 21 agosto dalle 16:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 21 agosto

Gonca Cilasun (Sadakat) in una scena di Far Away
Gonca Cilasun (Sadakat) in una scena di Far Away

Sadakat è furibonda e recupera la figlia da Sahin, ma Cihan promette di aiutarli a stare insieme dopo il divorzio.

Gli Albora festeggiano la circoncisione di Deniz.

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