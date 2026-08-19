La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 20 agosto dalle 16:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sadakat scopre la relazione tra Nare e Sahin e ordina un assedio alla casa di quest’ultimo.
Ugur riesce a fuggire, mentre Alya e Cihan tentano di fermare Sadakat.
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