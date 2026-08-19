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Far Away

SERIE TV19 agosto 2026

Far away, le anticipazioni del 20 agosto

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda giovedì 20 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 20 agosto dalle 16:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 20 agosto

Gonca Cilasun (Sadakat) in una scena di Far Away
Gonca Cilasun (Sadakat) in una scena di Far Away

Sadakat scopre la relazione tra Nare e Sahin e ordina un assedio alla casa di quest’ultimo.

Ugur riesce a fuggire, mentre Alya e Cihan tentano di fermare Sadakat.

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