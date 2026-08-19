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Far Away

SERIE TV19 agosto 2026

Far away, la puntata del 19 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda mercoledì 19 agosto, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda mercoledì 19 agosto su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 19 agosto

Nursel Köse (Fikriye) in una scena di Far Away
Nursel Köse (Fikriye) in una scena di Far Away

Alya e Cihan salvano Deniz. Kaya, dopo aver ricevuto una collana da Demir, tenta di accoltellarlo ma viene fermata da Nadim.

Alya e Cihan trovano Fikriye e la invitano a stare alla Villa durante il suo periodo di cura. Sadakat, però, non è d’accordo con la decisione di Cihan e si oppone alla permanenza di Fikriye in casa sua.

Sadakat, approfittando della presenza di Deniz, gli rivela improvvisamente che Fikriye è sua nonna. Alya è furiosa, ma alla fine acconsente a far passare del tempo a Fikriye con Deniz, su richiesta del bambino stesso.

Nella stanza di Deniz, Fikriye riconosce Halis in una foto. Più tardi, alcuni abitanti del villaggio vanno a parlare con Cihan e Sadakat per organizzare la cerimonia di circoncisione dei bambini di Albora. Deniz chiede spiegazioni e, scoprendo che suo nipote non è circonciso, Sadakat si infuria e insiste che partecipi alla cerimonia tradizionale.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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