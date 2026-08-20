Scopriamo cosa succederà venerdì 21 agosto nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Marta Costa (Angela) e Ibrahim Al Shami (Adriano) in una scena de La Promessa

Nella puntata di venerdì 21 agosto, Jacobo, con il sostegno di Leocadia, sta smantellando gli accordi che Catalina aveva stabilito con i mezzadri sulla divisione dei ricavi dei terreni. Questo irrita Martina, che chiede loro di non dire nulla ad Adriano.

Lorenzo non ha alcuna intenzione di arrendersi e insiste per accompagnare Angela a prendere alla stazione l’amico di Jacobo, ma la giovane riesce a evitarlo. L’arrivo del nuovo ospite, Beltran, porta però una sorpresa: il giovane si rivela essere molto affascinante e sembra avere molte cose in comune con Angela.

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