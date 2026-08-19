Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

La promessa

ANTICIPAZIONI19 agosto 2026

La Promessa, le anticipazioni del 20 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 20 agosto su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Scopriamo cosa succederà giovedì 20 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 20 agosto

Iker Cabeza de Vaca (Diego) e Amparo Piñero (Martina) in una scena de La Promessa
Iker Cabeza de Vaca (Diego) e Amparo Piñero (Martina) in una scena de La Promessa

Nella puntata di giovedì 20 agosto, Enora mente sulla telefonata appena fatta, dicendo a Tono e Manuel che il proprietario ha deciso di non affittare più la casa. Quando Vera finalmente torna, si mostra evasiva su ciò che è accaduto al palazzo dei suoi genitori.

Nel frattempo, Petra migliora e riesce a superare la notte, regalando a tutti un barlume di speranza. Adriano, però, continua a non riuscire a risollevarsi, e né Martina né Alonso sanno come aiutarlo a ritrovare un po’ di serenità.

Jacobo, con il sostegno di Leocadia, sta smantellando gli accordi che Catalina aveva stabilito con i mezzadri sulla divisione dei ricavi dei terreni. Questo irrita Martina, che chiede loro di non dire nulla ad Adriano.

Lorenzo non ha alcuna intenzione di arrendersi e insiste per accompagnare Angela a prendere alla stazione l’amico di Jacobo, ma la giovane riesce a evitarlo. L’arrivo del nuovo ospite, Beltran, porta però una sorpresa: il giovane si rivela essere molto affascinante e sembra avere molte cose in comune con Angela.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche