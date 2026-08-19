Scopriamo cosa succederà giovedì 20 agosto nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Iker Cabeza de Vaca (Diego) e Amparo Piñero (Martina) in una scena de La Promessa

Nella puntata di giovedì 20 agosto, Enora mente sulla telefonata appena fatta, dicendo a Tono e Manuel che il proprietario ha deciso di non affittare più la casa. Quando Vera finalmente torna, si mostra evasiva su ciò che è accaduto al palazzo dei suoi genitori.

Nel frattempo, Petra migliora e riesce a superare la notte, regalando a tutti un barlume di speranza. Adriano, però, continua a non riuscire a risollevarsi, e né Martina né Alonso sanno come aiutarlo a ritrovare un po’ di serenità.

Jacobo, con il sostegno di Leocadia, sta smantellando gli accordi che Catalina aveva stabilito con i mezzadri sulla divisione dei ricavi dei terreni. Questo irrita Martina, che chiede loro di non dire nulla ad Adriano.

Lorenzo non ha alcuna intenzione di arrendersi e insiste per accompagnare Angela a prendere alla stazione l’amico di Jacobo, ma la giovane riesce a evitarlo. L’arrivo del nuovo ospite, Beltran, porta però una sorpresa: il giovane si rivela essere molto affascinante e sembra avere molte cose in comune con Angela.

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