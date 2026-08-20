Luca Argentero e Cristina Marino diventeranno genitori per la terza volta

Luca Argentero e Cristina Marino sono legati dal 2015, quando si sono conosciuti sul set del film Vacanze ai Caraibi. Un anno dopo l'arrivo della primogenita Nina Speranza , nata il 20 maggio 2020, la coppia si è unita in matrimonio in Umbria . Il 16 febbraio 2023, Cristina Marino ha dato alla luce il secondo figlio, Noè Roberto .

Luca Argentero e Cristina Marino diventeranno presto genitori per la terza volta . Ad annunciarlo è stata proprio la coppia attraverso un romantico scatto condiviso su Instagram in bianco e nero. " La vita, ancora ", scrive l'attrice a corredo di un'immagine al mare in cui, abbracciata al compagno, mostra il pancino. Tra i commenti al post spicca la doppia risposta di Luca Argentero , che se da una parte racchiude le sue emozioni in un "Ti amo" accompagnato da un cuore rosso, dall'altra scatena tutta la sua ironia e scrive: "Amore dobbiamo cambiare la macchina...".

Ospite a Verissimo, Luca Argentero aveva rivolto parole di grande ammirazione nei confronti della moglie, definendola una "mamma incredibile". "È una donna piena di energia, di voglia di fare. Penso che quando trovi una compagna per la quale hai voglia di essere la versione migliore di te, c'è la possibilità di durare nel tempo".



"La sfida sta proprio lì: nel per sempre - aveva spiegato l'attore - Il per sempre a volte spaventa, con Cristina il per sempre non mi fa paura".

Mentre sull'idea di allargare la famiglia, aveva commentato: "Sto vivendo una bellissima fase della mia vita. Sto per diventare papà per la seconda volta e sono molto fortunato".