Gianni Morandi, la dedica per la moglie Anna Dan: "32 anni insieme"

Gianni Morandi festeggia i 32 anni dal primo incontro con la moglie Anna Dan. Il cantante pubblica su Instagram un collage che li ritrae insieme oggi e quando si erano appena conosciuti.: "32 anni insieme…".

Il post celebra il lungo cammino della coppia, nata da un incontro avvenuto nel 1994. Gianni Morandi, 81 anni, e Anna Dan si sono conosciuti proprio in quell'anno, e dal loro amore, nel 1997, è nato Pietro, quarto figlio del cantante, che aveva già avuto Serena, Marianna e Marco dal precedente matrimonio con Laura Efrikian. La coppia si è poi sposata l'11 novembre 2004, coronando dieci anni dopo il primo incontro una storia che continua ancora oggi, a distanza di 32 anni.

In più occasioni, negli anni, Morandi aveva parlato del legame con Anna. Ospite a Verissimo, aveva raccontato: "Stiamo molto bene insieme, mi aiuta molto. Lei è molto allegra, positiva, mi piace molto".