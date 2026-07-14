Omicidio Pamela Genini, parla Francesco Dolci: "La polizia ha rischiato la vita per salvarla"

A Morning News interviene in diretta Francesco Dolci, amico di Pamela Genini, la 29enne uccisa dall'ex compagno Gianluca Soncin il 14 ottobre 2025 e la cui salma è stata profanata in circostanze ancora non chiare.

Intervistato da Dario Maltese, l'uomo rivive i terribili attimi della sera dell'omicidio di Pamela Genini, quando la ragazza aveva scritto a Dolci dei messaggi raccontando che era stata raggiunta a casa da Soncin e invitando Dolci a chiamare la polizia.

"Ricordo benissimo quei momenti - dice Francesco Dolci in merito alla sera del 14 ottobre - Ho fatto diverse chiamate al 112 e i poliziotti erano stati avvertiti che Soncin molto probabilmente avrebbe avuto una pistola con sé, è stata una causalità non che l'avesse. Nonostante questo i due poliziotti che sono intervenuti hanno buttato già la porta di casa di Pamela a calci, mettendo a rischio la loro vita. Perché questo nessuno lo dice, questi due grandi uomini lo hanno fatto pur sapendo che Soncin sarebbe potuto essere armato. È stato un caso che quel giorno non avesse quell'arma con sé. E i poliziotti, nonostante li avessi avvisati, hanno sfondato a calci la porta per cercare di salvare Pamela. Questo è importante che venga detto".