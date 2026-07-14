A giocarsi la vittoria sono Romina , milanese di origini calabresi, la campionessa in carica Federica e Filippo. A spuntarla è Romina, che accumula lungo la gara fino a 17.300 euro e guadagna l’ accesso al gioco finale .

La manche dedicata ai tormentoni della musica italiana vede protagonista " Una rotonda sul mare " di Fred Bongusto, del 1964. In quel gioco è Filippo a piazzare il colpo, risolvendo il tabellone e portandosi a 6.300 euro davanti a Romina e Federica, entrambe ferme a zero in quella fase. Giocando, però, è Romina a costruire il bottino più consistente, arrivando alla soglia del gioco finale con 17.300 euro.

Da campionessa di puntata, Romina affronta la Ruota delle Meraviglie, il gioco conclusivo che vale fino a 200mila euro. Il tema della serata è "Tondo", con tre definizioni da indovinare e tre buste in palio. La concorrente non risolve le prime due, che diventano rosse, ma centra l'ultima, il proverbio "chi nasce tondo non può morire quadrato", e conquista così una busta verde da 10mila euro. Nelle altre due buste erano nascosti 15mila euro e 20mila euro. Romina somma quindi i 10mila euro del gioco finale ai 17.300 euro della gara e chiude la sua serata a 27.300 euro.

Dove vedere La Ruota della Fortuna in streaming

L'appuntamento è tutte le sere alle 20:35 su Canale 5 con Gerry Scotti. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

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