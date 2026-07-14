Nella puntata di lunedì 13 luglio 2026 de La Ruota della Fortuna, Romina diventa la nuova campionessa, avendo la meglio sugli altri concorrenti nel programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5.
A giocarsi la vittoria sono Romina, milanese di origini calabresi, la campionessa in carica Federica e Filippo. A spuntarla è Romina, che accumula lungo la gara fino a 17.300 euro e guadagna l’accesso al gioco finale.
La manche dedicata ai tormentoni della musica italiana vede protagonista "Una rotonda sul mare" di Fred Bongusto, del 1964. In quel gioco è Filippo a piazzare il colpo, risolvendo il tabellone e portandosi a 6.300 euro davanti a Romina e Federica, entrambe ferme a zero in quella fase. Giocando, però, è Romina a costruire il bottino più consistente, arrivando alla soglia del gioco finale con 17.300 euro.
Da campionessa di puntata, Romina affronta la Ruota delle Meraviglie, il gioco conclusivo che vale fino a 200mila euro. Il tema della serata è "Tondo", con tre definizioni da indovinare e tre buste in palio. La concorrente non risolve le prime due, che diventano rosse, ma centra l'ultima, il proverbio "chi nasce tondo non può morire quadrato", e conquista così una busta verde da 10mila euro. Nelle altre due buste erano nascosti 15mila euro e 20mila euro. Romina somma quindi i 10mila euro del gioco finale ai 17.300 euro della gara e chiude la sua serata a 27.300 euro.
L'appuntamento è tutte le sere alle 20:35 su Canale 5 con Gerry Scotti. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.
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