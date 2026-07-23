A Morning News interviene in diretta Francesco Dolci, l'imprenditore bergamasco che si è presentato come amico e già compagno di Pamela Genini e che oggi risulta l'unico indagato per la profanazione della tomba della 29enne. L'uomo commenta la lettera anonima recapitata alla sua famiglia e le intimidazioni che denuncia ormai da mesi.

A trovare la lettera di minacce sarebbe stata la madre. "Continuano queste intimidazioni a me e i miei familiari e non è la prima volta che subisco minacce, addirittura di un soggetto che dice che mi taglia la testa, mi vuole stuprare, che coi miei denti fa una collana, una serie di minacce continue", afferma.

Si tratterebbe però del primo scritto anonimo. Dolci descrive una busta priva di timbro postale e priva dell'indirizzo completo: "Quindi qualcuno è venuto e l'ha messa di persona". La madre, aggiunge, avrebbe indossato dei guanti soltanto in un secondo momento, quando la lettera era già stata maneggiata: "I carabinieri hanno preso le impronte dattiloscopiche di mia mamma".