Morning News torna a occuparsi dell' omicidio di Pierina Paganelli , Loris Bianchi torna sui propri movimenti della sera del delitto e respinge le ricostruzioni che ipotizzano una sosta lungo la strada verso casa: " Io non mi sono mai fermato , questo è sicuro", afferma il fratello di Manuela Bianchi, nuora della vittima.

L'unica interruzione del tragitto, secondo il suo racconto, sarebbe avvenuta a destinazione: "Forse l'unica sosta che ho fatto è proprio davanti a casa. Una mia amica mi ha mandato un messaggio e mi sono messo in macchina, ho fatto la telefonata", dichiara.

Pierina Paganelli viene uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino, a Rimini. Unico imputato del processo è Louis Dassilva, assolto in primo grado nel giugno 2026. Loris Bianchi, presente in via del Ciclamino la sera del delitto, non risulterebbe formalmente indagato.

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