Noemi Impellizzeri, l'avvocato dell'amico indagato: "Quella notte le disse: tu qui non puoi dormire"

Il legale esclude che Proietto fosse a conoscenza delle frequentazioni della donna nelle ore precedenti morte: "Innanzitutto Tony Proietto non entrava nello specifico, perché, come ha sempre detto lui e come ho ribadito io, Noemi aveva una sua vita, aveva le sue frequentazioni. Ovviamente, nello specifico, nel privato dettagliato, il signor Proietto non è mai entrato nel caso specifico quella sera".

L'avvocato Ivan Siragusa ammette che Proietto conoscesse alcune delle persone frequentate da Noemi, ma nega che sapesse cosa fosse accaduto nelle ore precedenti al decesso, avvenuto verosimilmente nella notte tra venerdì e sabato. Secondo la ricostruzione del legale, dopo l'una di notte Noemi si sarebbe presentata a casa di Proietto dicendogli di essere stata accompagnata da un amico e chiedendogli: "Mi ha accompagnato un amico, posso dormire qui?". Proietto, spiega l'avvocato, non si trovava in strada e non avrebbe visto l'arrivo della donna né le avrebbe chiesto chi l'avesse accompagnata: il discorso si sarebbe spostato subito sulla possibilità che Noemi restasse a dormire da lui. A quel punto, secondo il racconto del legale, Proietto le avrebbe risposto che non poteva fermarsi a dormire lì, spiegandole che era necessario "chiudere questa amicizia" a causa di alcuni problemi.

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