L'inviato della trasmissione condotta da Dario Maltese ha raggiunto la zia di Antonella Di Ielsi che ha dichiarato: "Aspettiamo la verità". Riguardo la nipote, la donna ha aggiunto: "Ricordo tutte cose belle. Era una persona che si impegnava per tutti, per la famiglia, per la comunità. (...) Non sapevo che Antonella volesse divorziare dal marito".



La zia di Antonella Di Ielsi ha concluso il suo intervento con un ricordo: "L'ultima volta che l'ho vista è stato il giorno in cui è andata all'ospedale la sera. Le ho chiesto come stava perché sapevo che non si sentiva bene, però sapevo che era influenza. Noi cerchiamo la verità e poi la giustizia, perché meritano giustizia".



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