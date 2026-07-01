Be My Sunshine, il riassunto del finale

Durante le puntate di Be My Sunshine, distribuite dal 29 giugno all'1 luglio in streaming gratis su Mediaset Infinity, Haziran e Poyraz comunicano a Zeynep e Latif di volersi sposare subito e andare a vivere a Istanbul, dopo il matrimonio.

Poyraz ha un confronto con Hasan per suggerirgli come comportarsi con Nehir.

Selma racconta a Fatih che Hasan in realtà è il padre di Nehir. La ragazza riprende Fatih per la rissa con Hasan.

Alper mostra a Melisa la loro nuova casa.

Aliye si decide a cambiare idea sulle nozze e chiede la mano di Haziran.

Infine, Haziran e Poyraz si sposano.

Tutte le puntate di Be My Sunshine sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity insieme ad altri contenuti esclusivi.

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