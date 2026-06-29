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Be My Sunshine

SERIE TV30 giugno 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del finale

Ecco cosa succederà nell'ultimo episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da mercoledì 1 luglio su Mediaset Infinity
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L'ultima puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da mercoledì 1 luglio.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Ayca Aysin Turan (Haziran) e Alp Navruz (Poyraz) nella scena finale di Be My Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) e Alp Navruz (Poyraz) nella scena finale di Be My Sunshine

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede nel finale

Poyraz e Haziran si preparano in vista del loro matrimonio.

Nehir organizza un incontro tra Selma, Hasan e Fatih per risolvere la situazione tra di loro. Nel frattempo, Alper mostra a Melisa la loro nuova casa.

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