Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Be My Sunshine

SERIE TV01 luglio 2026

Be My Sunshine, come finisce la serie turca

Scopriamo come finisce la serie turca Be My Sunshine e la storia d'amore di Haziran e Poyraz
Condividi:

La serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è terminata lunedì 1 luglio con l'ultima puntata disponibile su Mediaset Infinity.

Tutti gli episodi della serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Di seguito, scopriamo come finisce Be My Sunshine mentre qui sopra potete vedere il finale della serie.

Il matrimonio di Haziran e Poyraz nel finale di Be My Sunshine
Il matrimonio di Haziran e Poyraz nel finale di Be My Sunshine

Be My Sunshine, come finisce la serie turca

Dopo una romantica festa di fidanzamento, Poyraz e Haziran si preparano a celebrare le nozze.

Nehir organizza un incontro tra Selma, Hasan e Fatih per un annuncio importante: la ragazza ha deciso che non andrà a studiare a Singapore.

Il sindaco Latif celebra le nozze di Poyraz e Haziran. La coppia si sposa circondata dall'amore della famiglia e degli amici.

Nell'ultima scena della serie, Poyraz e Haziran salutano Latif, Zeynep e tutti gli abitanti dell'isola prima della loro partenza per Istanbul. Prima di partire, Poyraz affida la gestione del boutique hotel ad Alper.

Poyraz e Haziran camminano verso il molo pronti a iniziare la loro nuova vita insieme.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche