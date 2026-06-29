La puntata integrale del 30 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ad Aliye spetta il compito di recarsi a casa della futura sposa per chiedere la mano di Haziran.
Tuttavia, mentre sono in corso i preparativi per la festa di fidanzamento, un evento inaspettato sconvolge tutti i piani.
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