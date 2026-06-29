Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Be My Sunshine

SERIE TV30 giugno 2026

Be My Sunshine, la puntata del 30 giugno in streaming

La puntata del 30 giugno di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
Condividi:

La puntata integrale del 30 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama della puntata del 30 giugno

Ozge Demirtel (Biricik) in una scena di Be My Sunshine
Ozge Demirtel (Biricik) in una scena di Be My Sunshine

Ad Aliye spetta il compito di recarsi a casa della futura sposa per chiedere la mano di Haziran.

Tuttavia, mentre sono in corso i preparativi per la festa di fidanzamento, un evento inaspettato sconvolge tutti i piani.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche