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Be My Sunshine

SERIE TV29 giugno 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 30 giugno

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da martedì 30 giugno su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da martedì 30 giugno.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 30 giugno

Aliye ha il compito di recarsi a casa della futura sposa per chiedere la mano di Haziran.

Durante i preparativi per la festa di fidanzamento di Harizan e Poyraz, accade qualcosa di inaspettato.

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