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Be My Sunshine

SERIE TV29 giugno 2026

Be My Sunshine, la puntata del 29 giugno in streaming

La puntata del 29 giugno di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 29 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 29 giugno

Merve Nur Bengi (Melisa) in una scena di Be My Sunshine
Merve Nur Bengi (Melisa) in una scena di Be My Sunshine

Haziran e Poyraz comunicano a Zeynep e Latif la loro intenzione di sposarsi e di trasferirsi a Istanbul subito dopo le nozze.

Questa notizia dovrebbe rimanere segreta, ma le voci corrono veloci sull'isola.

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