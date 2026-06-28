Durante le puntate di Be My Sunshine, distribuite dal 22 al 28 giugno in streaming gratis su Mediaset Infinity, gli assistenti sociali sono intenzionati a togliere la bambina ad Hanife e la ragazza vuole scappare dall'isola.

Alper e Melisa sono stati cacciati di casa e Haziran e Poyraz li aiutano a trovare una sistemazione.

Haziran cerca di convincere Hanife a non andarsene. Zeynep non accetta che molti sappiano della sua malattia.

Sadik vuole allontanare sua sorella Suzan e, sapendo che è allergica ai gatti, decide di prenderne il più possibile.

Haziran organizza una festa per il compleanno di Poyraz.

Selma incontra Hasan sull'isola e riemergono dissapori appartenenti al passato.



Nehir informa sua madre e Fatih che non andrà più in Inghilterra ma che preferisce andare a studiare a Singapore. Infine la ragazza capisce di essere figlia di Hasan.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

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