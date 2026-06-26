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Be My Sunshine

SERIE TV27 giugno 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 28 giugno

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da domenica 28 giugno su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da domenica 28 giugno.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 28 giugno

Eylül Ersöz (Nehir) in una scena di Be My Sunshine
Eylül Ersöz (Nehir) in una scena di Be My Sunshine

Nehir confida a sua madre e Fatih che non andrà più in Inghilterra a studiare, preferendo andare a Singapore.

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