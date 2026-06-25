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Be My Sunshine

SERIE TV26 giugno 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 27 giugno

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da sabato 27 giugno su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da sabato 27 giugno.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 27 giugno

Nihan Buyukagac (Selma) in una scena di Be My Sunshine
Nihan Buyukagac (Selma) in una scena di Be My Sunshine

Selma incontra Hasan sull'isola dopo vent'anni. La donna di fronte all'uomo si mostra nervosa e infastidita. L'uomo le spiega di essere lì per motivi di lavoro e che si fermerà sull'isola soltanto due giorni.

Nel frattempo, Selma racconta dell'accaduto a Zeynep.

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