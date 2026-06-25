La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da sabato 27 giugno.
Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Selma incontra Hasan sull'isola dopo vent'anni. La donna di fronte all'uomo si mostra nervosa e infastidita. L'uomo le spiega di essere lì per motivi di lavoro e che si fermerà sull'isola soltanto due giorni.
Nel frattempo, Selma racconta dell'accaduto a Zeynep.
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