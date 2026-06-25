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Be My Sunshine

SERIE TV26 giugno 2026

Be My Sunshine, la puntata del 26 giugno in streaming

La puntata del 26 giugno di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 26 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 26 giugno

Eylul Ersoz (Nehir) in una scena di Be My Sunshine
Eylul Ersoz (Nehir) in una scena di Be My Sunshine

Hasan e Nehir entrano in confidenza, il giornalista vorrebbe intervistare la ragazza in quanto incuriosito dalle opinioni dei giovani.

Inoltre, l'uomo stupito dall'intelligenza di Nehir decide di coinvolgerla durante un giro sull'isola.

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