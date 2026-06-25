La puntata integrale del 26 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Hasan e Nehir entrano in confidenza, il giornalista vorrebbe intervistare la ragazza in quanto incuriosito dalle opinioni dei giovani.
Inoltre, l'uomo stupito dall'intelligenza di Nehir decide di coinvolgerla durante un giro sull'isola.
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