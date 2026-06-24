Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Be My Sunshine

SERIE TV25 giugno 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 26 giugno

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da venerdì 26 giugno su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da venerdì 26 giugno.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 26 giugno

Ozge Demirtel (Biricik) in una scena di Be My Sunshine
Ozge Demirtel (Biricik) in una scena di Be My Sunshine

Hasan e Nehir si avvicinano sempre di più e il loro rapporto diventa più stretto.

Il giornalista ha deciso di portare la ragazza con sé durante un giro sull'isola, colpito dalla sua spiccata intelligenza.

NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche