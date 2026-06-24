La puntata integrale del 25 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Per celebrare il compleanno di Poyraz, Haziran organizza una festa.
Intanto, Nehir e Okan prendono parte a un antico rituale che rafforza la loro amicizia, Suzan, però si oppone al loro rapporto ed è decisa ad ostacolarlo.
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