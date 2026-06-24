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Be My Sunshine

SERIE TV25 giugno 2026

Be My Sunshine, la puntata del 25 giugno in streaming

La puntata del 25 giugno di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 25 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 25 giugno

Eylul Ersoz (Nehir) in una scena di Be My Sunshine
Eylul Ersoz (Nehir) in una scena di Be My Sunshine

Per celebrare il compleanno di Poyraz, Haziran organizza una festa.

Intanto, Nehir e Okan prendono parte a un antico rituale che rafforza la loro amicizia, Suzan, però si oppone al loro rapporto ed è decisa ad ostacolarlo.

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