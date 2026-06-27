La puntata integrale del 28 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Nehir informa sua madre e Fatih che non andrà più in Inghilterra, ma che preferisce andare a studiare a Singapore.
La ragazza è disposta a rinunciare alla borsa di studio per inseguire il suo sogno.
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