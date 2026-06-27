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Be My Sunshine

SERIE TV28 giugno 2026

Be My Sunshine, la puntata del 28 giugno in streaming

La puntata del 28 giugno di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 28 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 28 giugno

Nehir informa sua madre e Fatih che non andrà più in Inghilterra, ma che preferisce andare a studiare a Singapore.

La ragazza è disposta a rinunciare alla borsa di studio per inseguire il suo sogno.

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