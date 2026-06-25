A Morning News, parla il comandante dei carabinieri Cassese che nel 2007 era a capo delle indagini sul caso Garlasco.

Riguardo l'ipotesi della presenza di Andrea Sempio sulla scena del crimine, il comandante spiega come si erano svolte le indagini: "Nel 2007 la figura di Sempio nella scena del crimine non c'è, non abbiamo trovato nulla all'epoca. Io avrei chiesto a Sempio che scarpa porti?. Con il 44 lo escludi dalla scena del crimine. Bisogna contestualizzare la risposta".

Cassese commenta le nuove analisi svolte dalla professoressa Cattaneo: "Non mi piace fare delle ipotesi. Nel 2007, l'impronta sulla porta non c'era, l'impronta insanguinata non c'era, Sempio non porta il numero 42 quindi lo estrometti dalla scena del crimine".

In studio, Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, critica le modalità delle indagini del 2007: "Il problema delle indagini del 2007 risiede in due aspetti: era una Procura che, per esperienza e per territorio, non era preparata a gestire un caso così complesso, e in più è stata un'indagine che ha escluso molto. Gli accertamenti in meno creano l'impossibilità di farli dopo".

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