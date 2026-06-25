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CRONACA 25 giugno 2026

Alessia Pifferi, parla il legale: “Condannata come se fosse una persona normale"

Cristian Scaramozzino, avvocato di Alessia Pifferi, parla in diretta ai microfoni di Morning News nel giorno della decisione della sezione penale di Cassazione
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Nella giornata di giovedì 25 giugno, dovrebbe arrivare la decisione della sezione penale di Cassazione riguardo il caso di Alessia Pifferi. La Cassazione è chiamata a confermare o annullare la sentenza che ha condannato Alessia Pifferi a 24 anni di reclusione per aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi nel luglio 2022, eliminando l'ergastolo precedentemente inflitto.

A Morning News, le parole di Cristian Scaramozzino, legale di Alessia Pifferi, che chiede che sia cambiata la tipologia di reato commesso dalla sua assistita: “Io mi aspetto che le condizioni di Alessia Pifferi vengano prese veramente in considerazione. Pifferi è stata processata e condannata come se fosse una persona normale quando persona normale non è. E lo abbiamo visto con le perizie che sono state svolte. Queste perizie però non hanno condotto a nessun riconoscimento processuale".

Nel novembre 2025, Viviana Pifferi, sorella di Alessia, aveva commentato le perizie sulla capacità di intendere e di volere della sorella: "Io ho sentito due perizie che dicono che è totalmente capace di intendere e di volere".

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