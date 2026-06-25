Alessia Pifferi, parla il legale: “Condannata come se fosse una persona normale"

Nella giornata di giovedì 25 giugno, dovrebbe arrivare la decisione della sezione penale di Cassazione riguardo il caso di Alessia Pifferi. La Cassazione è chiamata a confermare o annullare la sentenza che ha condannato Alessia Pifferi a 24 anni di reclusione per aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi nel luglio 2022, eliminando l'ergastolo precedentemente inflitto.

A Morning News, le parole di Cristian Scaramozzino, legale di Alessia Pifferi, che chiede che sia cambiata la tipologia di reato commesso dalla sua assistita: “Io mi aspetto che le condizioni di Alessia Pifferi vengano prese veramente in considerazione. Pifferi è stata processata e condannata come se fosse una persona normale quando persona normale non è. E lo abbiamo visto con le perizie che sono state svolte. Queste perizie però non hanno condotto a nessun riconoscimento processuale".