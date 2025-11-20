Alessia Pifferi

Parallelamente, emerge il quadro del suo passato. Un vissuto che, secondo alcuni, avrebbe influenzato le sue capacità genitoriali. Le valutazioni cliniche, però, stabilirebbero che la donna sarebbe stata in grado di intendere e volere .

Davanti alla Corte d'assise di Milano, Alessia Pifferi nega ogni premeditazione, sostenendo di non aver mai voluto uccidere la bambina e di star già "pagando" per la perdita. La donna attribuisce le sue azioni a problematiche psicologiche che i familiari le avrebbero nascosto .

Ospite a Verissimo, Viviana Pifferi, zia della piccola Diana, sottolinea come Alessia apparisse precedentemente una madre molto attenta e come nessuno in famiglia potesse immaginare un gesto del genere. Solo dopo la tragedia, la famiglia avrebbe scoperto che la madre non solo aveva già lasciato la bambina da sola in precedenza, ma anche che si prostituiva con la figlia presente in casa.

Viviana commenta: "Sono arrabbiata e ferita dal fatto che siano state prese in considerazione cose che non contavano. Di Diana non si ricorda più e si pensa solo a giustificare, per me non è giustificabile quello che è successo".

