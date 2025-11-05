Alessia Pifferi, pena ridotta a 24 anni. La sorella Viviana: "Un incubo"

La Corte d'Assise d'Appello di Milano condanna a 24 anni di reclusione Alessia Pifferi per aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi nel luglio 2022, eliminando l'ergastolo precedentemente inflitto.

Subito dopo la lettura del dispositivo, Viviana Pifferi parla in diretta a Dentro la Notizia: "Mi aspettavo la conferma e mi aspettavo anche che comunque un rimorso di coscienza facesse qualcosa, mentre invece ancora oggi niente, tutta colpa degli altri. 24 anni è il valore di una bambina di 18 mesi lasciata da sola in casa a morire di fame, di sete, non ce la faccio più".