La puntata integrale del 2 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Yekta si accorge della presenza all'esterno di Ilgaz con le forze speciali e riesce a far mettere in salvo la piccola Mercan e altre persone tenute in ostaggio nella stanza con loro.
Nel frattempo, Metin riesce a trovare un cuore compatibile con il figlio di Okan. Okan spara a Yekta.