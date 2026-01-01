Catalogo
LA PUNTATA02 gennaio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 2 gennaio in streaming

La puntata del 2 gennaio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 2 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 2 gennaio

Ilgaz, Ceylin e Mercan in una scena di Segreti di famiglia 3Ilgaz, Ceylin e Mercan in una scena di Segreti di famiglia 3

Yekta si accorge della presenza all'esterno di Ilgaz con le forze speciali e riesce a far mettere in salvo la piccola Mercan e altre persone tenute in ostaggio nella stanza con loro.

Nel frattempo, Metin riesce a trovare un cuore compatibile con il figlio di Okan. Okan spara a Yekta.

