A Morning News interviene Antonio De Rensis, uno degli avvocati di Alberto Stasi, per commentare l'affidamento in prova ai servizi sociali ottenuto dal suo assistito nel giugno 2026, dopo circa dieci anni e mezzo di detenzione per il delitto di Garlasco.

"Alberto ha iniziato un percorso di riavvicinamento a una vita normale. È un percorso che è merito suo", afferma l'avvocato, che precisa però che l'obiettivo della difesa rimane più ambizioso della sola scarcerazione: "Non è ancora un uomo libero ed è soprattutto un uomo condannato. E noi adesso dobbiamo concentrarci affinché possa essere acclarata la sua estraneità ai fatti che noi abbiamo il legittimo diritto di rivendicare, pur rispettando una sentenza di condanna."