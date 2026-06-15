A Morning News interviene Antonio De Rensis, uno degli avvocati di Alberto Stasi, per commentare l'affidamento in prova ai servizi sociali ottenuto dal suo assistito nel giugno 2026, dopo circa dieci anni e mezzo di detenzione per il delitto di Garlasco.
"Alberto ha iniziato un percorso di riavvicinamento a una vita normale. È un percorso che è merito suo", afferma l'avvocato, che precisa però che l'obiettivo della difesa rimane più ambizioso della sola scarcerazione: "Non è ancora un uomo libero ed è soprattutto un uomo condannato. E noi adesso dobbiamo concentrarci affinché possa essere acclarata la sua estraneità ai fatti che noi abbiamo il legittimo diritto di rivendicare, pur rispettando una sentenza di condanna."
Sul fronte della vita quotidiana, l'avvocato rivela che Stasi si è già sistemato autonomamente: "Alberto ha preso un appartamento in affitto dove intende ricostruirsi piano piano la propria vita" nell'hinterland della provincia di Milano. Le decisioni relative alla casa familiare, precisa De Rensis, spettano alla madre.
Il delitto di Garlasco risale al 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi, 26 anni, fu trovata uccisa nella sua abitazione. Stasi, all'epoca fidanzato della vittima, fu condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni di reclusione. Nel 2025 le indagini sono state riaperte sulla base di nuove analisi del DNA rinvenuto sotto le unghie di Chiara, che presenterebbe una concordanza con la linea paterna di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.
Nel maggio 2026 la Procura di Pavia ha chiuso le indagini indicando Sempio come unico autore del delitto. I legali di Stasi puntano alla revisione del processo alla luce di questi nuovi sviluppi.
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