L'inviato della trasmissione condotta da Dario Maltese ha raggiunto lo zio di Antonella Di Ielsi che ha dichiarato: "Antonella l'abbiamo cresciuta, era una ragazza normale, come tutte le altre ragazze. Siamo stati al suo compleanno e basta, abbiamo salutato e ce ne siamo andati. L'unico giorno che si siamo sentiti, era quando ha telefonato mia moglie perché doveva festeggiare i suoi 50 anni. Noi volevamo andarla a trovare, ma Antonella era impegnata".

Riguardo al presunto desiderio di Antonella Di Ielsi di divorziare dal marito Gianni Di Vita, lo zio dice: "Noi non sapevamo nulla di queste cose. Che idee ci dobbiamo fare? Se noi non sappiamo niente, non ci possiamo fare un'idea di quello che è successo e che non è successo.



Lo zio di Antonella Di Ielsi ha concluso il suo intervento con appello: "Se c'è qualcuno con la coscienza pulita parli, dica qualcosa".



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