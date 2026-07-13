Morning News torna a parlare del caso di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, le due donne morte per presunto avvelenamento da ricina lo scorso dicembre, in provincia di Campobasso, durante le festività natalizie.
L'inviato della trasmissione condotta da Dario Maltese ha raggiunto lo zio di Antonella Di Ielsi che ha dichiarato: "Antonella l'abbiamo cresciuta, era una ragazza normale, come tutte le altre ragazze. Siamo stati al suo compleanno e basta, abbiamo salutato e ce ne siamo andati. L'unico giorno che si siamo sentiti, era quando ha telefonato mia moglie perché doveva festeggiare i suoi 50 anni. Noi volevamo andarla a trovare, ma Antonella era impegnata".
Riguardo al presunto desiderio di Antonella Di Ielsi di divorziare dal marito Gianni Di Vita, lo zio dice: "Noi non sapevamo nulla di queste cose. Che idee ci dobbiamo fare? Se noi non sappiamo niente, non ci possiamo fare un'idea di quello che è successo e che non è successo.
Lo zio di Antonella Di Ielsi ha concluso il suo intervento con appello: "Se c'è qualcuno con la coscienza pulita parli, dica qualcosa".
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